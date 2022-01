CorSport - Su Ospina piomba il Real Madrid: il rinnovo con il Napoli si complica ancora di più

Napoli calcio - Ospina rinnoverà con il Napoli? Al momento non arrivano notizie sul possibile accordo tra il portiere ed il club di Aurelio De Laurentiis. Ricordiamo che il colombiano ha un contratto in scadenza tra cinque mesi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport pubblica un'indiscrezione di mercato inedita su Ospina.

Ospina rinnovo Napoli: le ultime

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il portiere molto probabilmente non firmerà il rinnovo con il Napoli. >Sulle sue tracce c'è il Real Madrid che lo avrebbe messo in cima alle sue preferenze. La perdita di Ospina alleggerirà il bilancio di cinque milioni (lordi).