Napoli - L’edizione odierna del Corriere dello Sport si focalizza sull’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

“Gattuso continua a dosare il minutaggio: 25' col Verona, 21' con lo Spezia, una decina con l'Atalanta. I compagni lo hanno servito in profondità, il nigeriano ha tentato qualche scatto. Dovrà giocare per riabituarsi al ritmo partita. A fine partita è rimasto in campo ad allenarsi. Avrà bisogno di tempo, chissà quanto, per ritrovare la miglior condizione fisica”