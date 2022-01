CorSport su Osimhen: c’è il rischio che si butti via restando vittima delle sue intemperanze

Napoli calcio - "Dai, fa il bravo Victor. Fallo per te, mica per gli altri, per non buttare via quel talento esagerato che ancora implode ed ha semplicemente bisogno d’essere indirizzato". Nel suo editoriale sulle pagine del Corriere dello Sport, Antonio Giordano scrive su Osimhen sottolineando il rischio di come rischia di buttarsi via con alcuni atteggiamenti:

"Fallo perché non sarebbe giusto poi un giorno trovarsi etichettato come un bad boy costretto ad andare in giro con una maglietta qualsiasi (why always me?) e a dileguarsi tra paragoni che scatenerebbero solo ira, perché s’immagina che Adriano e Balotelli, ognuno a modo loro, non siano felicissimi quando si trovano a duellare nella classifica dei fuoriclasse che sono praticamente evaporati, nonostante tutto. Varrebbe la pena dire ad Osimhen che c’è un calcio ancora frastornato dalla dissoluzione di certi fenomeni, finiti ai margini della loro genialità o persino spariti prima che ce li godessimo, vittime di un’esuberanza che ne ha soffocato quella loro straordinaria natura".