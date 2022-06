CorSport su Olivera: un comunicato dell'Uruguay ha squarciato le tenebre del terrore

Dalle lacrime al sorriso in casa Olivera ed in casa Napoli è stato un attimo. «Gli esami a cui è stato sottoposto Mathias Olivera hanno escluso gravi lesioni. Il giocatore ha già cominciato il percorso di recupero dalla distorsione al ginocchio». Sinistro, per la precisione come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Mathias Olivera, niente più terrore

"Vamos Mato!". Forza Mato: che a questo punto, prendano tutti nota, è ufficialmente un diminutivo che gli piace:

"Il comunicato diffuso ieri dalla federazione uruguaiana, quando in Italia era ancora notte fonda, ha squarciato le tenebre del terrore della famigerata maledizione della fascia sinistra inaugurata con Zuniga e proseguita con Ghoulam: lo staff medico ha classificato l'infortunio come una distorsione del ginocchio sinistro con interessamento del legamento interno - collaterale - da trattare in maniera conservativa; e dunque senza intervento chirurgico. Crociati salvi, intatti"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli