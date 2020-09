CorSport su Milik: sogna la Juventus ma vive come un incubo il terrore di doversene stare un anno fermo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Milik: "Milik sogna la Juventus ma vive come un incubo il terrore di doversene stare un anno fermo: toglietegli parecchio, ma non l’Europeo. Dove potrebbe approdare se Napoli e Roma trovassero l’accordo: i venticinque milioni di euro invocati da Adl sembravano avessero avvicinato, restano ancora una distanza siderale, adesso che Ünder non è più cedibile. Ma si può sempre fare, perché le vie dei signori del gol - senza voler mischiare il sacro con il profano - sono inaspettatamente infinite".