Calciomercato Napoli - Il Corriere dello Sport scrive sul futuro di Milik: "Dopo aver rifiutato il rinnovo e prima ancora della trattativa con la Roma, era convinto di andare alla Juve. E si sentiva quasi un ex. Un’eventuale permanenza di Milik senza rinnovo aprirebbe vari scenari: il rischio di perderlo a zero in pochi mesi, avendo il contratto in scadenza nel 2021, non sarebbe accettato di buon grado dal Napoli. Per niente".