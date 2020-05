CorSport su Mertens: "È uno scugnizzo geniale, è il giocatore della gente proprio come lo era il Pocho Lavezzi"

Calciomercato Napoli - E alla fine irrompe De Laurentiis, che ai colpi di scena da film è abituato sin da bambino. Il colpo di scena in una storia d’amore come quella tra Dries Mertens e la città varrebbe il finale da sogno, come racconta il Corriere dello Sport:

“I napoletani hanno amato Hamsik, Cavani e anche Higuain, eppure con Mertens sta accadendo qualcosa di diverso: è un legame molto profondo. È il giocatore della gente proprio come lo era il Pocho Lavezzi. È lo scugnizzo geniale che con il pallone fa cose extra lusso e poi scende in strada in mezzo ai ragazzi: ecco spiegato il perché di questa mobilitazione popolare che va al di là della cifra tecnica del giocatore”