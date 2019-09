CorSport su Mertens: "De Laurentiis cercherà di fargli rinnovare il contratto sfiorandogli le corde del cuore"

Calciomercato Napoli - Dries Mertens sale a quota 112 gol con la maglia del Napoli, a meno di dieci gol dal record assoluto di Marek Hamsik. E l'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al calciatore belga, vi proponiamo uno stralcio:

"Mertens può scegliere lui l’ora, il giorno e l’anno in cui dare una spallata a destra, a Sua Maestà Maradona, e un’altra a sinistra, al re attuale che si chiama Marek Hamsik. Il “falso nueve” ha scalato la classifica come se fosse una collinetta: 34 gol nel 2016-17, poi 22 nel 2017-2018 e infine 19 nell’ultima “tornata” alle spalle. Napoli è il suo mondo ma la linea dell’orizzonte, per il momento, sembra atterrare al 30 giugno del 2020, la data della scadenza di un contratto che De Laurentiis cercherà di fargli rinnovare, sfiorandogli le corde del cuore"