CorSport su Ghoulam: "Ancelotti ha sempre creduto nella sua resurrezione! Poverino, si è ritrovato all’improvviso all’inferno"

Faouzi Ghoulam è tornato al gol contro il Bologna, e per il terzino sinistro algerino del Napoli sicuramente è stata una bella soddisfazione al termine di un periodo davvero sfortunato e grigio dal punto di vista fisico. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, della cui analisi vi proponiamo uno stralcio:

"Faouzi, poverino, si è ritrovato all’improvviso all’inferno: è finito tre volte sotto ai ferri, proprio nel momento in cui era diventato tra i più forti mancini fluidificanti al mondo. Ci ha rimesso un anno e mezzo per recuperare completamente e il destino qualcosa gli ha restituito, proprio a Bologna, con quel gol che vale come autostima. Ghoulam è arrivato a 174 presenze, tutta colpa della sfortuna, sessanta delle quali con Benitez, novantatré con Sarri e le ultime ventuno, forse le più significative, conquistate grazie alla perseveranza di Ancelotti, che ci ha sempre creduto nella sua resurrezione"