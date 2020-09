CorSport su Gattuso: sarà soddisfatto di ciò che ha fatto vedere Osimhen, apprezzabile è anche la crescita di un altro azzurro

Ultime calcio Napoli – Da dove cominciamo? Beh, ovviamente dalla seconda tripletta firmata in una settimana da Osimhen. «I gol che fa ora non contano nulla: non si deve accontentare». E se lo dice Gattuso bisogna crederci, come racconta il Corriere dello Sport:

“Lavoro a parte, Gattuso sarà di certo soddisfatto anche delle cose che Osimhen ha fatto intravedere, o magari anche vedere, nelle prime due partite giocate nell’arco di una settimana: strapotere fisico, buon fiuto e due tris. Apprezzabile è anche la crescita di Lozano, il secondo investimento più ricco della storia azzurra dopo Osimhen, mai protagonista nella prima parte dell’epoca Rino”