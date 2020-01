CorSport su Gattuso: "Lobotka gli serve per cambiare il Napoli, ma non basta per sistemare le lacune"

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, nonostante la sconfitta con l’Inter, difende il progetto come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Ci sono tre gol che il Napoli si fa praticamente da solo e che trasformano l’Inter enorme, ancor più grosso di quella che pareva prima che cominciasse una serata amarissima nella quale Gattuso si perde tra gli episodi. È una partita che lascia un retrogusto amarissimo e anche sensazioni dolorose: però adesso viene il mercato e tra i pensieri sparsi di Gattuso s’intravede la sagoma di Lobotka, quell’uomo che gli serve per cambiare il Napoli e sistemarlo come lui vorrebbe. Ma bastasse Lobtoka o qualcuno che gli somigli, allora sarebbe semplice: e invece non è così, non è sufficiente pensare che Lobotka possa modificare, d’incanto, una squadra che ha varie lacune”