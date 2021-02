CorSport su Gattuso: le sue urla in panchina squarciano il silenzio ed anche i timpani. La squadra è asfissiata dalle proprie incertezze

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Sino all’1-0 di Zapata (7' st), che è potenza allo stato puro, il Napoli è una squadra asfissiata da se stesse, dalle proprie incertezze, da un calcio assolutamente vuoto in chiave offensiva e che difensivamente Gattuso cerca di telecomandare con urla che squarciano il silenzio (e un po’ anche i timpani): ma l’Atalanta vola leggiadra, è persino generosa nel concedere qualche cadeau e poi con il suo fascino stordente è capace di spargere anestetico in questa nottata per andarsene a dormire con il Real Madrid nei propri sogni che Zielinski (13') stropiccia per un attimo, una manciata di minuti, ciò che vale semplicemente un'illusione".