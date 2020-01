CorSport su Fabian: davanti a offerte monstre il Napoli ci penserebbe eccome, De Laurentiis non prescinde dalla clausola rescissoria valida per l’estero

Ultimissime Calcio Napoli - Il centrocampista del Napoli Fabian non sta vivendo il miglior momento della sua avventura in azzurro, e l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla vicenda. Ve ne proponiamo uno stralcio:

“Sulle sue tracce c’è una fila di pretendenti che a leggere i nomi vengono quasi i brividi. Elenco: il Real e il Barça; e poi gli occhi del City. Nel calcio succede, tutto è possibile come possibilista potrebbe essere il Napoli dinanzi a un’offerta importante. Nell’attesa si continuerà a trattare il rinnovo: ritocco e super-clausola che il club quantifica in 180 milioni. Al cospetto di un’offerta monstre il Napoli ci penserebbe eccome. E’ legittimo, è ovvio. Nel frattempo, la trattativa per il rinnovo prosegue: De Laurentiis non prescinde dalla clausola rescissoria valida per l’estero. Quella da 180 milioni di euro”