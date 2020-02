CorSport su Di Lorenzo: ha ritrovato il suo habitat sulla fascia! Ha una dote che fa parte del suo dna

Notizie Calcio - Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo in Coppa Italia contro l’Inter è tornato nel suo ruolo naturale di terzino destro ed è il protagonista di un lungo focus del Corriere dello Sport. Ve ne proponiamo uno stralcio:

“Giovanni era stato uno dei primi ad abbracciare Fabian dopo il gol all’Inter. Lo spagnolo il risolutore ma con la compartecipazione d’un Di Lorenzo a tutto campo, il repentino fraseggio dei due aveva mandato in tilt la difesa nerazzurra. Ha ritrovato il suo habitat naturale, ossia la corsia destra. Tornando subito a imperversare su quella fascia, curando altresì la fase difensiva in maniera ineccepibile, trasmettendo quella sicurezza che fa parte del suo dna. Di Lorenzo più presente in campo in assoluto con 2790 minuti distribuiti in 31 presenze complessive: ha saltato solo l’andata col Lecce, poi le ha fatte tutte dal primo all’ultimo minuto fra campionato e Coppe”