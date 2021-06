CorSport su De Laurentiis: è una conferenza che sa di frontiera, Napoli-Verona ha lasciato dietro di sé una scia avvelenata carica di dietrologia

Napoli Calcio - Tutto cambia, forse, in centoventinove giorni: però quando Aurelio De Laurentiis inserì il silenziatore, il 21 febbraio, contemplava altro. E invece è andata come peggio non poteva, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Sono volati quattro mesi, e anche una cinquantina di milioni, Napoli-Verona ha lasciato dietro di sé una scia avvelenata carica di dietrologia e all’orizzonte c’è un altro anno da vivere sì in Europa, per la dodicesima stagione consecutiva, però adagiandosi in quella che viene considerata un po’ la periferia del Grande Calcio, con qualche «caso» da risolvere e strategie da cristallizzare. Un’altra stagione che comincia alle 15.45 con una conferenza stampa che sa di frontiera"