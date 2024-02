CorSport su Calzona: ha scelto di crederci, Osimhen è l’orizzonte ma il resto gli appartiene per le scelte osè

Ultime notizie Napoli - Il 12 marzo ci finirà dentro una stagione intera da attraversare con la fierezza che abbaglia il «Maradona» in un finale (quasi) surreale. Napoli 1, Barcellona 1: ma chi l’avrebbe detto al 75'? Ne parla il Corriere dello Sport.

Quando Osimhen esce dalla normalità - su intuizione di Anguissa - Calzona intuisce che le favole a volte esistono e vanno alimentate:

“Il Napoli che fino a quel momento ha subito, barcollato, indietreggiato, butta via qualsiasi preoccupazione, si scaglia intorno al futuro, dimentica il ceffone di Lewandowski e va a giocarsela a Barcellona partendo dalla fine (o dal principio) di un allenatore che ha scelto di crederci, fino alla fine. Osimhen è l’orizzonte ma il resto gli appartiene per le scelte osè: fuori Kvara e Cajuste, poi proprio Osi (un istante dopo il pareggio) e Politano, per prendersi il meglio di Lindstrom e Traore e un pizzico di felicità”