Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla prestazione di Callejon: "Gioca un calcio celebrale, da intellettuale, lasciando che il pericolo per la Spal corra sul filo del fuorigioco, dove lui sa danzare senza mai sforare. Il gol appartiene all'album della casa: solita posa, identica postura, come da sette anni in qua"