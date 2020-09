CorSport su Acerbi: le tentazioni Napoli ed Inter hanno influito sul suo umore, previsto nuovo vertice con la Lazio

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Acerbi: "Il caso può essere chiarito diplomaticamente per il bene di tutti, ma sembra difficile trovare un accordo economico sul rinnovo. Continuano ad arrivare conferme rispetto alle indiscrezioni circolate sull’entità della cifra richiesta dal difensore, è nell’ordine di 3,5 milioni di euro (di certo non sotto i 3 milioni). Queste condizioni economiche la Lazio non ha intenzione di riconoscerle. L’offerta del club sarebbe di 2,8 milioni. La società fa leva sul contratto in essere, ha validità fino al 2023, non scade domani. Acerbi è considerato incedibile a meno che non porti una proposta di almeno 25 milioni. Inter e Napoli si sono mosse nell’ombra, sono tentazioni che possono aver influito sull’umore del giocatore e sullo sviluppo della trattativa. Solo l’incontro ormai prossimo può chiarire le posizioni una volta per tutte".