CorSport - Squadra pentita: vuole chiarire con De Laurentiis ed andare in ritiro fino al Bologna

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di una squadra pentita del gesto commesso nel post-Salisburgo e che ora ha voglia di ricucire lo strappo con De Laurentiis: "Il Napoli rientrerà giovedì, si allenerà nel pomeriggio, unica finestra libera, poi al mattino di venerdì e al pomeriggio, se il calendario degli appuntamenti lo consentirà, si passerà alla fase successiva, quella di un riavvicinamento ch’è necessario, anzi indispensabile, che non può essere protratto, che non ammetterà sconti dialettici ma che servirà a rimuovere quella cappa che s’avverte nella coscienza di chi è stato “ferito” e anche di chi è ora convinto di aver sbagliato. Lo è talmente, il Napoli (squadra), che ora ha persino voglia di tornare laddove era scappato, in ritiro, se stasera dovesse andar male, e restarci sino al Bologna"