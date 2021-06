CorSport - Sprint Napoli per Nuno Tavares: il Benfica apre alla cessione ma senza Mario Rui, la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive della trattativa tra Napoli e Benfica per il terzino sinistro Nuno Tavares.

NUNO TAVARES-NAPOLI

Il quotidiano scrive: "Offerta: 12 milioni di euro più il cartellino di Mario Rui. No, niente da fare, e controproposta portoghese: 15 milioni di euro. Tutto sommato non è una distanza siderale, anzi, ma De Laurentiis vuole sfoltire, liberare caselle e anche abbattere il monte ingaggi, anche perché oltre a Rui c'è sempre Ghoulam. Faouzi: in questo periodo a Miami a smaltire l’ennesimo infortunio e a lavorare per tornare a essere un giocatore dotato di una continuità che insegue da anni. Ahilui. Per il resto, le solite: in lista mancini restano Emerson Palmieri e Reinildo Mandava, tutte operazioni abbozzate e poi congelate in attesa"