CorSport spinge per l'esonero di Gattuso: le sue parole dopo Granada rendono indifferibile una svolta! Parla di dominio, ma in Spagna zero tiri

Napoli - Alessandro Barbano, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, spinge per l'esonero di Gattuso: "Ciò che rende indifferibile una svolta è il racconto che Gattuso fa della crisi. Dopo la sconfitta di Granada, il tecnico ha detto che nel secondo tempo il Napoli ha dominato la gara, tant’è vero che ha avuto un predominio nel possesso palla, schiacciando gli spagnoli nella loro metà campo. Ma se il Granada arretrava, è perché ha difeso con disinvoltura un vantaggio rassicurante. Quanti tiri in porta ha fatto il Napoli nella ripresa? Zero, se si eccettua un quasi passaggio al portiere di Osimhen".