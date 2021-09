CorSport - Spalletti si porterà dietro fino all'ultimo due dubbi di formazione

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Verranno giorni anche peggiori, è così che va, partite che si intrecceranno in una sequenza stressante, ma adesso è il momento delle tre trasferte consecutive - Leicester, poi Udine e il Marassi doriano - e nonostante l’emergenza non ci sarà calcoli, né troppo turno over per il Napoli che Spalletti ha in testa, una squadra che sappia spogliarsi e rivestirsi in corsa, restando se stessa con il tridente o senza. E sino a quando non comincerà, in questa Leicester che inaugura il tour europeo, si resterà nei dubbi, Insigne o Politano ed Elmas o Zielinski, perché con le contusioni non si rischia".