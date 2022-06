CorSport - Spalletti non si dispererebbe per cessione Osimhen: ha indicato l'erede. La reazione del mister alla vicenda Mertens

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela che Spalletti non si fascerà la testa qualora il Napoli dovesse vendere Osimhen davanti ad una proposta choc. Il quotidiano racconta anche la reazione del tecnico alla vicenda Mertens.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Persino nel caso di (improbabile) cessione di Osimhen l’uomo di Certaldo non si darà fuoco a Castelvolturno. Me lo vendi per 80, 100 milioni? Benissimo, me ne compri un altro forte e prepotente (per dirne uno, lo estasierebbe ritrovarsi tra i piedi Edin Dzeko, uno che l’Inter vorrebbe sbolognare). L’addio di Mertens lo ha subìto (questione anche qui di moneta, troppa moneta e troppe primavere), anche se non lo strazia"