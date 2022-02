CorSport - Spalletti non ha dubbi: Koulibaly titolare contro l'Inter

Notizie calcio Napoli - Koulibaly titolare domani per Napoli-Inter. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive come Spalletti punterà decisamente su Kalidou per frenare l'onda d'urto dell'attacco di Simone Inzaghi. ieri il calciatore ha svolto il primo allenamento essendo rientrato dalla coppa d'Africa. Oggi tornerà ad allenarsi in gruppo con il resto della squadra.

Koulibaly titolare Napoli Inter