CorSport - Spalletti-Napoli: c'è da risolvere il nodo legato allo staff

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "De Laurentiis ha cominciato ad affrontare anche i colloqui con i potenziali membri dello staff tecnico indicati ovviamente dal nuovo allenatore. Tra questi, o per meglio dire tra i candidati autorevoli, c'è innanzitutto Domenichini, storico vice da Empoli all'Inter, passando per Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma e Zenit. E ancora: Baldini e Pane, ex allievi proprio ai tempi dell'Empoli e a seguire suoi collaboratori. Un nodo in via di risoluzione; un nodo che non strozzerà un dialogo e un feeling nato in pieno campionato. E precisamente dopo la famosa e anzi famigerata sconfitta con il Verona: era il 24 gennaio"