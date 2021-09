CorSport - Spalletti imprevedibile: possibili tre sorprese nell'undici anti-Udinese

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport non esclude tre scelte a sorpresa di Luciano Spalletti per quanto riguarda la formazione di stasera a Udine.

"Poi ci sono i dubbi: Rrahmani o Manolas, e chi l’avrebbe sospettato, aprono il valzer degli interrogativi, al fianco dell’inattaccabile Koulibaly e in una difesa che riporta Di Lorenzo a destra, dopo la mini-evasione di Leicester. Lozano e Politano si contendono la corsia di destra ed Elmas o Ounas, con il macedone largamente in vantaggio, sono in amichevole conflitto per arricchire le linee” spiegando come il messicano sia avvantaggiato su Politano perchè sebbene non al massimo “può tornare ai suoi livelli giocando, ed Elmas, rispetto a Ounas, garantisce in partenza equilibri migliori. Quattro uomini per due maglie: si può fare"