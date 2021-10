CorSport - Spalletti ha già in mente l'undici anti-Fiorentina: previsto un poker di cambi

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul Napoli: "Per quel che riguarda la formazione, in attesa della rifinitura in agenda oggi alla vigilia della partenza per Firenze, sembrano scontati una serie di rientri dal primo minuto dopo il turnover d'Europa. Almeno un poker: a cominciare da quello di Ospina in porta al posto di Meret. Davanti a David il colombiano, linea a quattro con Di Lorenzo a destra, Rrahmani al posto di Manolas al fianco di Koulibaly e Mario Rui a sinistra. A centrocampo classico tris Anguissa-Fabian-Zielinski, mentre in attacco, nel tridente, insieme con Osi e Insigne ci sarà Lozano al posto di Politano"