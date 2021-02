CorSport - Sorpresa Osimhen: Gattuso pensa di inserirlo dal primo minuto a Bergamo

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, a Bergamo potrebbe esserci la sorpresa Osimhen: "A Gattuso è venuta una idea neanche tanto pazza, di presentarsi a Bergamo con il calciatore più costoso della storia del Napoli. Gattuso si lascerà tentare da questa possibilità che è emersa tra i pensieri spettinati di una domenica bestiale, niente allenamento (per riposarsi un pochino) ed una serie di valutazioni che si sono accavallate nella mente mai sgombera di preoccupazioni, perché è inutile fingere che non stia accadendo niente. E quindi, cosa fare? Osimhen ha una sessantina di minuti (più o meno buoni) nelle gambe; e ha soprattutto una faccia diversa, «sente» la partita, la vive, la vuole, ha smesso di immalinconirsi, ha il desiderio di correre, di segnare, di andare ad abbracciarsi Gattuso come il 17 ottobre, il giorno del suo primo gol napoletano, dall’altra parte c’era una «Dea», l’Atalanta, e certi segnali bisogna pure coglierli in qualche modo. Un'ora sola lo vorrebbe".