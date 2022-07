CorSport - Simeone in pole ma il Napoli non molla Broja

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport non esclude un possibile colpo di scena per quanto riguarda l'attacco del Napoli. Il nome in pole resta quello del Cholito Simeone ma a quanto pare bisognerebbe convincere Luciano Spalletti per l'arrivo della punta argentina.

Dubbi Napoli su Simeone?

Come si legge sul Corriere dello Sport bisogna capire quale sarà il futuro di Petagna che sembrava ad un passo dal Monza. L'affare resta vivo ma per adesso non si chiude. Il Napoli continua anche a pensare a Borja per l'attacco in alternativa a Simeone