CorSport - Scontate le presenze di Rrahmani e Demme domani: Gattuso alle prese con due ballottaggi

NAPOLI CALCIO - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle scelte di formazione studiate da Gattuso: "Si cambierà di certo qualcosa in vista della trasferta torinese di domani, per arrivare all’undici che proverà a “matare” quel Toro in pieno rilancio. Per uno che si ferma ne torna un altro. Disco rosso infatti per Manolas, già diffidato prima del cartellino giallo rimediato con la Lazio (dopo un quarto d’ora), per contro c’è il recupero di Demme dopo la squalifica scontata proprio coi biancocelesti. Torna Rrahmani, così come negli ultimi venti minuti di Napoli-Lazio. A completare la quaterna di retroguardia c’è Di Lorenzo da un lato e il dubbio Mario Rui-Hysaj su quello opposto. Continua il magic moment di capitan Insigne, accanto al quale ci sarà Zielinski, sul versante destro ipotizzabile un altro ballottaggio, quello fra Politano e Lozano, col Mertens dei record favorito su Osimhen al centro dell’attacco".