CorSport - Sassuolo ha dato una buona notizia a Calzona, De Laurentiis e ai tifosi

Ultime notizie SSC Napoli - Pasquale Salvione, dalle colonne del Corriere dello Sport, commenta la vittoria per 1-6 del Napoli contro il Sassuolo.

"Il Napoli, finalmente, è tornato a fare il Napoli. Nessuna illusione, per carità. Ma il fascio di luce che si vede in lontananza potrebbe essere la fine del tunnel. La buona notizia per i tifosi, per Calzona e per De Laurentiis è che il Napoli è sembrato di nuovo una squadra. Il frutto del lavoro di Calzona inizia a vedersi. In campo c’erano nove undicesimi della squadra dello scudetto e la sintonia è stata evidente.

La qualità di questa rosa è sicuramente più alta di diverse squadre che occupano i primi otto posti. Una riflessione che deve aiutare il presidente De Laurentiis a guardare avanti: evitare gli errori fatti quest’anno deve essere il suo primo obiettivo per la prossima stagione"