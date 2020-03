CorSport - S'è arenata la trattativa per il rinnovo di Milik. Contatti Napoli-Everton per Allan e Lozano. Su Koulibaly piombano United e PSG

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, pure il contratto di Milik scadrà nel 2021, ma la trattativa s’è arenata: Arek è intenzionato a cambiare aria. E se alla fine andrà via, nonostante Petagna, si punterà a un altro centravanti per completare il pacchetto insieme con Mertens. Punti interrogativi a gogò sulle fasce: Callejon, in scadenza a giugno e seriamente corteggiato dal Valencia, difficilmente accetterà l’ultima proposta di rinnovo che il Napoli presenterà, mentre con l’Everton di Ancelotti si parla di Lozano. Anzi, con Carletto si discute del Chucky e di Allan, altro protagonista di una trattativa di rinnovo complessa e soprattutto reduce da un periodo di enorme tensione (con esclusione punitiva di Gattuso dall’elenco dei convocati per Cagliari). In dubbio anche la permanenza di Koulibaly, inseguito da United e Psg in prima fila; da definire la posizione di Meret, grande investimento del club scivolato in panchina da un po’: capitolo delicato, questo, dei confronti tra società e Gattuso.