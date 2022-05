CorSport - Rinnovo Mertens: spunta una deadline

Calciomercato Napoli - Una settimana ancora. Così scrive il Corriere dello Sport sul rinnovo di Mertens che appare sempre di più come un punto interrogativo. Al momento non ci sono novità.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"E’ finito un ciclo o semmai sta per esaurirsi o anche no: però Dries Mertens, che subito dopo il tracollo di Empoli ha ricevuto in casa la visita a sorpresa di ADL, sull’uscio di Palazzo Donn’Anna non ha potuto aggiungere un altro fiocco azzurro a quello che ha accolto Ciro Romeo: il rinnovo, per ora, resta un punto interrogativo, da risolvere nel giro di qualche giorno, semmai una settimana ancora"