Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Insigne: "In scadenza il 30 giugno 2022: della questione, e dunque della possibilità di acquisire lo status di parametro zero a gennaio, ne hanno discusso De Laurentiis e il suo manager Pisacane prima della partita con la Juve. «Sì, è vero: di certe questioni chiacchierano loro e a me va bene così. Mi permette di vivere il presente con tranquillità: c'è tempo per parlare di futuro con la società»".