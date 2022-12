CorSport - Rinnovo Di Lorenzo, ADL ha incontrato il capitano prima di Natale. Spunta data per la firma: contratto a vita

Calcio Napoli - Napoli a vita. L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così per quanto riguarda il prolungamento di contratto di Giovanni Di Lorenzo che si legherà a lungo con i colori azzurri. Il nuovo accordo infatti scadrà nel 2026. Le basi sono state gettate e c'è stato anche un colloquio tra Di Lorenzo e De Laurentiis prima di Natale. Il capitano ed il presidente hanno la volontà reciproca di raggiungere l'accordo, prendere la penna e mettere tutto nero su bianco.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul prolungamento di contratto del capitano Giovanni Di Lorenzo:

"E ora, dicevamo, servirà una penna: prima di Natale ha parlato con De Laurentiis e il presidente gli ha dato appuntamento all'inizio dell'anno che comincerà ufficialmente alla mezzanotte di domani per parlare del rinnovo. Del prolungamento praticamente a vita di un contratto che scadrà nel 2026: non è un'urgenza, bensì una scelta. Un desiderio reciproco. Un capitano è per sempre"