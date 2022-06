CorSport - Rinnovi Mertens e Meret: spunta una data

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione sui rinnovi di Meret, Mertens ed Ospina. Il quotidiano pubblica anche una data definitiva.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"A proposito di attacco: il Torino spinge su Petagna e Giuntoli continua a tenere Simeone nel mirino, ma l'idea è che nulla si muoverà fino a quando non sarà definita la vicenda relativa al rinnovo del contratto in scadenza di Mertens. La data? Facile: 30 giugno, nove giorni a partire da oggi. Stesso discorso per i portieri: Ospina vive la medesima condizione di Dries e di conseguenza tiene in bilico anche il prolungamento di Meret. Operazione che il Napoli ritiene vicinissima: forse nove giorni o poco più".