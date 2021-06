CorSport - Rinnovi in casa Napoli: dentro o fuori, 4 casi da chiudere in fretta

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma su quattro contratti che il Napoli dovrà blindare per non correre il rischio l'anno prossimo di ritrovarsi con l'acqua alla gola. Il primo è quello di Lorenzo Insigne (scadenza 2022) poi ci sono quelli di Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e Alex Meret (tutti in scadenza 2023).

CONTRATTI DA BLINDARE

Il quotidiano scrive: "Il capitano del Napoli, ma anche il leader tecnico, non può vivere per un anno intero con un accordo che andrebbe esaurendosi il 30 giugno del 2022: non se lo può permettere la società, né un giocatore che finirebbe per risentirne della condizione di «precariato» e con il pericolo di essere etichettato alla prima gara in chiaroscuro. Koulibaly ha chiesto un appuntamento ad Adl per avere un orizzonte nitido: a trent’anni (che compirà domenica), c’è da orientare se stesso e le proprie aspirazioni. E il Napoli ha bisogno di capire se esisteranno eventualmente margini per un rinnovo che tenga lontani, nel caso, eventuali estimatori. Fabian Ruiz è un gioiello che ha scoperto due possibili «vetrine» già occupate: il Psg e l’Atletico hanno investito a centrocampo, automaticamente avranno meno interesse a farlo ancora su un lingotto d’oro che vale non meno di 60 milioni di euro. Però l’estate non è ancora cominciata...E Meret, che comincia a sentire più fiducia intorno a sé e dovrebbe uscire da un ballottaggio che qualcosa gli ha sottratto, può cominciare a togliersi i guanti, ma per firmare: il Napoli ne ha voglia".