CorSport - Rilancio Napoli per Samardzic e Perez: offerta una cifra quasi irrinunciabile, i dettagli

Calcio Napoli - Il Napoli prova il controsorpasso alla Juventus per Samardzic si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Aurelio De Laurentiis ha rilanciato l'offerta per il trequartista, aggiungendoci anche Neheun Perez, mettendo sul tavolo una somma davvero molto alta che l'Udinese sembra voler accettare.

Offerta Napoli Samardzic e Perez

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli è arrivato ad offrire 40 milioni di euro per Samardzic e Perez dell'Udinese. Una somma importante anche per scongiurare il pericolo Juventus per quanto riguarda Lazar. Gli azzurri, rispetto ai bianconeri, hanno più disponibilità economia in questo momento e non devono badare all'indice di liquidità che invece impone alla Juventus di fare almeno una cessione intorno ai 25-30 milioni.