CorSport - Ricorso Osimhen, il caso Immobile-Vidal sarà decisivo: il Napoli vuole evidenziare sproporzione tra le due decisioni

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega quale sarà la strategia del Napoli quest'oggi per provare a ridurre la squalifica di Victor Osimhen.

Osimhen

RICORSO OSIMHEN: LA STRATEGIA NAPOLI

"Nel reclamo inoltrato dai legali incaricati da De Laurentiis, un dossier di ventidue pagine confezionato dall'avvocato Grassani, oltre alle prove documentali, al precedente Immobile-Vidal, ai supporti video e ai frame in sequenza del contatto incriminato Osi-Heymans sono state anche richieste le audizioni dell'arbitro Aureliano e dello stesso attaccante. «Per il resto, abbiamo anche chiesto l'audizione dell'arbitro Aureliano, producendo una serie di domande scritte, nonché citato il precedente della squalifica di Immobile per una giornata dopo una manata a Vidal a gioco fermo, in Lazio-Inter della stagione precedente», disse Grassani qualche giorno fa. L'obiettivo, in quest'ottica, è evidenziare la sproporzione tra le due decisioni. Decisioni tra l'altro firmate dal medesimo Giudice Sportivo, ovvero Mastandrea (nel caso di Osimhen, ovviamente, uniformandosi al referto dell'arbitro Aureliano: ecco perché il Napoli ha chiesto che venga ascoltato)".