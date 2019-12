CorSport - Regista e terzino sinistro, Giuntoli chiude il cerchio: ecco i 5 nomi per gennaio

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli sta cercando un regista ed un terzino sinistro. Sono tanti i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI: TUTTI I NOMI PER GENNAIO

"Giuntoli è da un po’ che ha messo gli occhi su Soumaré del Lille, sa tutto di lui, persino perché mai sia andato via dalla «cantera» del Psg e si sia ritrovato proprio dove è adesso, con quella sua quotazione che lievita di giorno in giorno. Il Napoli e il Lille hanno chiacchierato amabilmente in epoca non sospetta e Cristiano Giuntoli ha capito che il sacrificio va ben oltre i venti milioni di euro prospettati dal mercato attuale. Però è proprio uno come lui che il Napoli vorrebbe anche adesso, uno Yaya Touré contemporaneo, o altrimenti, se proprio non sarà possibile avvicinare il franco-senegalese che ha rubato il sonno di Giuntoli, si tenterà di virare: è gradito Torreira, sempre lui, che a Londra, con l’Arsenal, ha trovato meno spazio di quello che inseguiva; e non è mai evaporato un pensiero su Lobotka, nome che ricorre ad ogni sessione e va tenuto lì, perché non si sa mai cosa possa suggerire il mercato. Il vuoto va colmato sulla corsia di sinistra e Bradaric (20) del Lille è interessante per tendenza tattica e per elementi anagrafici: ma prima di presentarsi sull’uscio di una bottega particolarmente cara, ci sarà modo e tempo per riflettere. Il manager di Ricardo Rodriguez, Gianluca Di Domenico, l’ha buttata lì a Radio Marte".