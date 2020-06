CorSport - Real Madrid pronto a proporre Jovic o James per Fabian Ruiz: no di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Real Madrid sarebbe pronto a inserire il cartellino di uno tra Jovic e James Rodriguez per completare l'offerta da presentare per l'acquisto di Fabian Ruiz. Il centrocampista interessa e non poco ai Blancos che stanno cercando la strada per convincere gli azzurri a cedere. Al momento però non ci sono tentennamenti da parte di De Laurentiis, che anzi preferirebbe blindare ulteriormente il giocatore con un rinnovo rispetto all'attuale contratto in scadenza nel 2023. Le trattative si sono interrotte quando il patron azzurro ha chiesto di inserire una clausola da 180 milioni di euro, ritenuta eccessiva dagli agenti del giocatore, ma non è detto che nei prossimi giorni il discorso non possa riprendere. Ovviamente a meno che non arrivi davvero un'offerta irrinunciabile.