CorSport - Quella del Napoli è una resa, alcune scelte di Gattuso sfidano la ragionevolezza: la squadra è folgorata dalla paura

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul Napoli: "Gli scricchiolii con cui il Napoli si trascina da due settimane, regalando punti in campionato e annaspando in Coppa, ieri sera sono diventati un fragore assordante. La squadra, tutta, è folgorata dalla paura, incapace di qualunque reazione che non sia un rassicurante passaggio indietro al portiere. Non è una sconfitta, ma una resa. Nella quale è ormai perfino difficile ravvisare una ragione tattica che spieghi il tracollo, anche se alcune scelte di Gattuso sembrano sfidare la ragionevolezza. Il presidente De Laurentiis, ha di fatto tolto la fiducia a Gattuso più o meno come Renzi ha fatto con Conte. L’effetto prodotto è stato quello di destabilizzare un ambiente sportivo, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti".