CorSport - Quarantadue milioni per Lozano, il messicano è l'acquisto più costoso di tutta la storia del Napoli

Calciomercato Napoli - Prima o poi, in maniera ciclica, anche Napoli fa il botto. Quest'anno è capitato con Hirving Lozano, ancora non ufficializzato ma ad un passo dal trasferimento in magli azzurra. Quarantadue milioni di euro rateizzati in quattro o tre rate: con questa cifra il messicano è l'acquisto più costoso di tutta la storia del club.

Mercato SSC Napoli - De Laurentiis spende ancora una volta 80 milioni di euro

L'ala del PSV ed il già arrivato Kostas Manolas valgono insieme ben 78 milioni di euro. Un anno fa Fabian Ruiz, Alex Meret e Simone Verdi raggiunsero, in tre, il traguardo degli 80 milioni di euro.

A riportare la notizia è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.