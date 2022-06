CorSport - Problemi per Ostigard: oltre a Casale c'è un nome nuovo per la difesa

Calciomercato Napoli - Il Napoli deve scegliere il quarto difensore centrale. Con il ritorno alla base di Tuanzebe, la società deve occupare quella casella con un altro calciatore in attesa di capire anche quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Giuntoli starebbe valutando più profili per la retroguardia. Tra i nomi nuovi ci sarebbe Colwill del Chelsea.

Interesse Napoli per Colwill

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: