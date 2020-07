CorSport - Prima Lozano e poi Politano: Gattuso conoscerà qualche accesso segreto all'anima dei calciatori

Notizie Calcio Napoli - Gattuso conoscerà qualche accesso segreto che conduce direttamente all'anima dei calciatori. Era capitato con Lozano, s'è ripetuto con Politano come racconta il Corriere dello Sport:

“Li sprona, li motiva, li carica. Loro rispondono con un gol. Quello contro l'Udinese non è solo bello ma anche importante, arriva in extremis. La corsa verso Gattuso, col volto luminoso di felicità, è il ringraziamento per il supporto degli ultimi giorni. Perché da tempo, l'allenatore, aveva intuito che per Politano la svolta era vicina. Decisivi i confronti in allenamento, un lavoro mentale che ha sortito gli effetti sperati: è arrivato un gol prezioso, puntuale, ricco di significati”