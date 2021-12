CorSport - Pressing Toronto su Insigne: contratto da 28 milioni pronto già per gennaio. La decisione presa da ADL

Calciomercato Napoli - Pressing Toronto per Insigne a gennaio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ribadisce il forte interesse della squadra canadese nei confronti del capitano del Napoli.

"Il Toronto vuole Insigne, ha cominciato la trattativa partendo da lontano ma adesso sta provando a fare pressing, per riuscire ad anticipare i tempi e ritrovarsi con lo scugnizzo al fischio di inizio della Mls. Il Napoli non ha nessuna intenzione di liberare il capitano a gennaio e dal Canada hanno capito che, probabilmente, non basterà neanche una cospicua offerta per far vacillare De Laurentiis: però per dare una svolta alla trattativa, pure questa possibilità comincia a farsi strada. Insigne va in scadenza a giugno, il suo manager, Pisacane, non può trattare (ufficialmente) prima di Capodanno, ma certe cose accadono fatalmente, verrebbe da dire. Il quadriennale da sette milioni, più o meno, è pronto, ma il Napoli se la sta giocando su tutti i fronti, e neanche la minima tentazione di rinunciare al suo fantasista"