CorSport - Per il Napoli conta solo vincere contro l'Inter: non gli restano molti margini di recupero

NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Napoli-Inter: "Le motivazioni sono fortissime per tutt’e due le squadre, anche se l’Inter è assai più vicina al suo obiettivo di quanto lo sia il Napoli. Per il tecnico calabrese i 3 punti sono di vitale importanza, non gli restano molti margini di recupero. Conte, se non fosse Conte..., potrebbe essere soddisfatto anche del pareggio. Gattuso dovrà attaccare e lo farà, probabilmente, sfruttando la tecnica del suo tridente, a cominciare da Insigne".