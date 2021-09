CorSport pazzo di Osimhen: il re è un genio di 22 anni che mostra il suo talento tra veroniche, pallonetti e stacchi imperiosi. E' nata una stella

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta la prestazione di Osimhen contro il Leicester.

"A star is born: e in quel tempio moderno in cui il calcio ha conosciuto la sua favola più bella, Victor Osimhen si candida per passeggiare sul red carpet d’un mondo che gli appartiene per intero. La notte è fatta per segnare, in vari modi, con la naturalezza d’un contorsionista e l’agilità di una étoile: e mentre Leicester-Napoli è finita, nel King Power, il re è un genio di ventidue anni che mostra il suo talento tra veroniche, passi di danza, pallonetti e stacchi imperiosi utili per cancellare l’ingiustizia di una sconfitta immeritata e soprattutto per irrompere con dolcezza tra le stelle"