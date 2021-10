CorSport pazzo di Insigne: solo chi ha classe e un carattere sgargiante può inventarsi una giocata del genere

Napoli calcio - Lorenzo Insigne si è inventato un gol dal nulla per sbloccare la gara contro il Legia Varsavia. E' questo ciò che sostiene l'edizione odierna del Corriere dello Sport che esalta le doti tecniche del capitano del Napoli.

"Poi un giorno, e chissà che non sia troppo tardi, si smetterà d’interrogarsi sulla statura di Insigne, sul suo gigantesco talento, su quella personalità che si nasconde dietro una maschera da scugnizzo. E in una notte, l’ennesima, in cui i fantasmi s’allungano su Napoli, e sembra lo stiano dirottando fuori dall’Europa, per uscire dagli equivoci, per regalarsi un’emozione, il monello del gol s’inventa una giocata che appartiene esclusivamente al repertorio di chi ha classe e un carattere sgargiante"