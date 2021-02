CorSport - Ospina, Lozano e Insigne in dubbio per Granada: oggi giornata decisiva

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle condizioni di Ospina, Lozano e Insigne: "Quando Ospina si è arreso, proprio mentre la Juventus stava per entrare nel «Diego Armando Maradona» e la sfida ormai doveva cominciare, Gattuso ha scoperto di essere a quel punto senza sette calciatori. Il bello, ovviamente si fa per dire, è nella conta dei guai, che non arrivano mai da soli: ed alla fine della nottata, rileggendo in faccia al Napoli e dando pure un'occhiata ai muscoli, l’elenco si è ulteriormente allungato. Il Granada con l'Europa League è ragionevolmente vicino e Insigne e Lozano aspettano di capire stamattina cosa ne sarà di loro, alla fine di una nottata attraversata senza negarsi né uno scatto e né un tackle, rovistando nella sacca di energie e lasciando in campo persino l’ultima goccia di sudore. Sono in dubbio per la Spagna, è chiaro, ma già oggi sapranno se gli acciacchi sono passeggeri"